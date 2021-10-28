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الزمالك : مسيرة شيكابالا مهددة بالانتهاء

كتب:

حسن مظهر الدسوقي
07:43 ص | الخميس 28 أكتوبر 2021
شكابالا

شكابالا

قال حسام المندوه، عضو اللجنة التي تُدير نادي الزمالك، إن اللجنة الحالية تعمل وسط صعوبات وتحديات، لذا يأمل من المجلس المقبل أن يجري هيكلة إدارية لتجنب المشكلات لاحقًا، ويستفيد من الأخطاء التي وقع فيها النادي.

وأضاف «المندوه»، في تصريحات للإعلامي كريم رمزي، ببرنامج «رقم 10»، المُذاع على القناة الأولى: «لدينا جانب إيجابي، وهو المستوى الذي يظهر به اللاعبون في البطولات، وكذلك المستوى الذي ظهر به الدوري في بداية الموسم».

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