خالد عكاشة: مصر شريك قوي لبريطانيا.. والقاهرة تلعب دورا مهما بالمنطقة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تلعب دورا مهمًا في حل المشكلات في المنطقة خاصة على صعيد الملف الليبي والسوداني والفلسطيني واللبناني للوصول إلى معادلة للاستقرار، مبينا أن الوضع في ليبيا أنتج ثماره حيث يتم الاستعداد لانتخابات الرئاسة في نهاية البلاد.

مصر تبذل جهودا كبيرة لمساعدة الأشقاء

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة »، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مصر تبذل جهودا كبيرة لمساعدة الأشقاء وتستضيف اجتماع خمسة زائد خمسة الذي يهدف لبناء الجيش الليبي ليحمي الدولة الليبية في المستقبل والقضاء على الميلشيات.

مصر مدركة أن كل دولة في الإقليم أدرى بمصلحتها

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر مدركة أن كل دولة أدرى بمصلحتها بالشكل الذي يناسبها لذا لا تتدخل في شئون الدول ولكن تساعدها من أجل حل الأزمة الحادثة فيها.

العلاقات بين مصر وبريطانيا قوية

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن العلاقات بين مصر وبريطانيا تأتي في ظل شراكات إنجليزية مع دول مهمة في المنطقة، مؤكدًا أن بريطانيا في شراكة كبرى في مجال الطاقة مع مصر، لافتا إلى أن بريطانيا تشاهد معدلات النمو في مصر والأنشطة الاقتصادية المتنوعة التي تحدث في مصر، متابعا: «بريطانيا عايزة يكون لها شريك استراتيجي في كل منطقة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وتأثر اقتصادها بهذا الأمر».