خالد عكاشة: إلغاء الطوارئ يفتح أبواب الاستثمار مع دول المنطقة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تخطو خطوات ثابتة للأمام؛ لذا ألغى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، حالة الطوارئ المفروضة منذ سنوات، مبينا أن العالم ينظر إلى مصر بفخر، بعد تحقيقها تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية.

مصر تلعب أدوار مهمة في المنطقة

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن نظرة الإقليم إلى القاهرة، تدفع الدولة المصرية للعب أدوار مهمة على مستوى إقليمها؛ مبينا أن هذا الأمر بدأ منذ عامين.

مصر تدير ملفات كبيرة وسط إشادة الجميع

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «شايفين ملفات كبيرة جدا مصر بتديرها باقتدار بعضها معلن والآخر غير معلن، وسط إشادة في السياسية الإقليمية المصرية، وهذا الدور الناجح هو اللي أدى إلى رفع حالة الطوارئ عشان مصر عادت إلى حالتها الطبيعية، وعلى استعداد للدخول في كل مراحل الاستثمار مع كل دول المنطقة، فضلا عن الدخول في شراكات كبيرة عشان مصر داخلة مرحلة جديدة وجمهورية جديدة وهذا يشعرنا بفخر كبير جدا بالإنجاز الذي حدث على أرض الواقع».

السيسي يلغي حالة الطوارئ

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا قررت ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وتابع: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».