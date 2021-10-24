خالد عكاشة: مشروعات التنمية أنقذت مصر من أزمة حادة في قطاع الطاقة

كشف العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم، عن أسباب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والبترول، مشيرا إلى أن هناك اضطرابا كبيرا في سوق الطاقة، والعالم أجمع في أزمة حقيقة لم يكن يدرك حساباتها، ونحن مقدمين على قدر من ارتفاع الأسعار به العديد من علامات الاستفهام، لافتا إلى أن مشروعات الرئيس السيسي أنقذت مصر من أزمة حادة في الطاقة.

عكاشة يشيد بمشروعات السيسي خلال الـ8 سنوات السابقة

وأضاف «عكاشة»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، تقديم عمرو عبد الحميد، ونشأت الديهي، على شاشة «TeN»، أن أخطر تداعيات فيروس كورونا، هو اضطراب سوق الطاقة في اللحظة الراهنة عقب دوران عجلة الاقتصاد، وهذا الاضطراب تمثل في الإنتاج، والتنافس الدولي، وتدخل المنافسات في عملية تسعير الطاقة، وارتفاع مستوى الطلب لمستوى لم يكن هناك استعداد لها، مؤكدًا أن ما تم بقطاع الطاقة في مصر خلال الـ 8 سنوات الماضية بفضل الرئيس السيسي أنقذ مصر من الوقوع في أزمة طاقة حادة.

مصر أنفقت 50 مليار جنيه لضمان جودة المياه

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت في تأمين مصر مائيًا في ظل الأزمات المائية التي تشهدها مصر حاليًا، متابعا: «لولا ما تم لوقعنا في أزمة حادة على مستوى الطاقة وأسعارها وتواجدها، وكان هناك ضغط قوي على حجم الإنفاق لتوفير عملة صعبة لتوفير الغاز والبترول، موضحًا أن مصر أنفقت 50 مليار جنيه لضمان جودة المياه».

سبب ارتفاع أسعار الطاقة في مصر

نوه العميد خالد عكاشة، أن ارتفاع أسعار الطاقة في مصر بسبب تنفذ الدولة للعديد من المشروعات التنموية، والتي أساسها الطاقة، إلى جانب الطلب الضخم على الطاقة في إدارة وتحلية المياه، مشيرًا إلى أن الإنفاق عليها ساهم في عدم انقطاع الكهرباء بمصر، وعدم تعرضنا لأزمات حادة.