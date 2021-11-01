ابنة سهير البابلي لـ«الوطن»: والدتي في العناية المركزة بعد إصابتها بجلطة

كشفت نيفين الناقوري، ابنة سهير البابلي، عن تفاصيل حالة والدتها الصحية، بعدما طالبت الفنانة حلا شيحا، بالدعاء لها، من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام»، ما أدى لقلق المتابعين لها.

تفاصيل الحالة الصحية لسهير البابلي

وقالت نيفين الناقوري، ابنه سهير البابلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «بالفعل ماما تعبانة شوية من فترة.. من شهر تقريبا تم إصابتها بنوبة سكر مفاجئة، وده خلى فيه بوادر إنها تدخل في غيبوبة، بس الحمدلله لحقتها في التوقيت المناسب، وتم نقلها إلى المستشفى».

وتابعت نيفين، قائلة «الحمدلله لحقوها قبل ماتدخل في الغيبوبة، ولكن للأسف أصيبت بمضاعفات نتيجة نوبة السكر، وحصل لها توقف في عضلة القلب، وأيضا تم إصابتها بمياه على الرئة، مما تسبب في جلطة وتدهورت حالتها الصحية بشكل كبير».

وأضافت: «بس الحمدلله الدكاترة لحقوا ينقذوها ويسيطروا على اللي حصل وحتى وقتها قالوا لي إنتي ربنا بيحب والدتك وأنقذها، ولكنها حتى الآن لا تزال في العناية المركزة لتسترد حالتها الصحية بشكل كبير، ولا تزال تحت رعاية الأطباء لأن الأمر لم يكن سهل».

حلا شيحا تطالب بالدعاء لـ سهير البابلي

يُذكر أن الفنانة حلا شيحا، نشرت، منذ قليل، منشورا عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام»، متضمن صورة للفنانة سهير البابلي، وعلقت عليها قائلة «جميلة الجميلات قلبا وقالبا السيدة الفاضلة الحاجة سهير البابلي، ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله وأسألكم الدعاء لها، اذهب الباس رب الناس واشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما».