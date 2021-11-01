الإسماعيلية اليوم.. شاب يقطع رأس آخر في وضح النهار أمام المارة

حادثة بشعة شهدتها محافظة الإسماعيلية اليوم، في وضح النهار، بعدما قام شاب مهتز نفسياً بنحر عنق آخر وقطع جسده، وذلك على مرأى ومسمع من السكان والمارة بالشارع البحري، مُهدداً من يحاول التدخل أو إنقاذ المجني عليه بالقتل، الأمر الذي جعل الجميع يقف متفرجاً وكأنّهم يشاهدون فيلم رعب، حيث قام الشاب بقتل المجني عليه ونحر عنقه حتى قام بفصل الرأس عن الجسد وسار ممُسكاً بها في إحدى يديه بالشارع، وسط سيطرة حالة من الخوف والرعب على المارة، الذين هرع عدد منهم لإحضار بطانية وتغطية الجثة.

حادث الإسماعيلية اليوم بطلها مهتز نفسياً

وكشفت التحريات الأولية، أنّ الجاني صاحب جريمة الإسماعيلية اليوم، مهتز نفسياً كان يخضع للعلاج في إحدى مصحات الإدمان نتيجة إدمانه لمادة "الشابو" المخدر، فيما أكدّ شهود العيان، أنّ الجاني كان يتمتم بكلمات غير مفهومة طوال الدقائق التي ارتكب فيها جريمته، فيما أكدّ آخرون أنّهم سمعوه يردد أنّ المجني عليه "اغتصب والدته وشقيقته".

رأس وجثة تفاصيل حادث الإسماعيلية اليوم

وأُصيب أهالي الإسماعيلية اليوم، بحالة من الهلع والرعب، وتعالت صرخات السيدات، بعدما شاهدوا الجاني، يمسك برأس المجني عليه في يده ويحمل السكين في اليد الآخر، ويسير في الشارع البحري مفتخراً بما فعله، ثم وضعها في حقيبة، وأكمل سيره قبل أن يقذفه الأهالي بالحجارة ويمسكون به ويسحلونه ثم يسلموه للشرطة.

الدماء تغرق شارع بالإسماعيلية اليوم

وأغرقت دماء المجني عليه الشارع البحري، بمحافظة الإسماعيلية اليوم، فيما قام الأهالي بتغطية الجثة، حتى حضرت الشرطة التي إتصلت بالإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة، كما ألقت القبض على المتهم واصطحبته لقسم الشرطة.

سرعة إنهاء التحقيقات بحادث الإسماعيلية اليوم

على جانب آخر، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بسرعة إنهاء التحقيقات في جريمة الإسماعيلية اليوم، التي تضمنت مقتل شخص وإصابة انين آخرين في الطريق العام.