إنستجرام وواتساب يغيران شعارهما لـ«ميتا» بدلا من «فيسبوك»

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر «Twitter» عددا من لقطات الشاشة، والتي أفادت بتغير شعار الملكية لعدد من تطبيقات التواصل التابعة لشركة فيسبوك «Facebook» سابقا وميتا «Meta» حاليا.

وأشارت اللقطات التي تم تداولها قيام تطبيق إنستجرام «Instagram» بتغيير اسم الشركة المالكية للتطبيق والشعار الخاص بها الذي كان يتواجد في نهاية صفحة تشغيل التطبيق، ليوضح ملكية التطبيق لشركة «ميتا» بدلا من «فيسبوك».

الأمر نفسه قام به أيضا تطبيق واتساب «WhatsApp»، ليعلن ملكيته لشركة «Meta» بدلا من الأسم القديم وهو شركة «Facebook»، ليكون «فيسبوك» هو أحد تطبيقات الشركة الأم ميتا Meta.

تغيير اسم «فيسبوك» إلى «ميتا»

وأعلنت شركة «فيسبوك»، الخميس الماضي، تغيير اسمها ليصبح «ميتا»، وذلك خلال المؤتمر السنوي «connect»، وتغير العلامة التجارية لاسم شركة «فيسبوك»، هو سر يخضع لحراسة مشددة داخل جدرانها، وغير معروف على نطاق واسع.

وعملت شركة «فيسبوك» منذ العام الماضي، على تغيير العلامة التجارية، ووضع الأساس لتركيز أكبر على الجيل التالي من التكنولوجيا.

ويهدف تغيير شعار «فيسبوك» الجديد إلى «ميتا» إلى بناء «ميتافيرس»، وهو مصطلح جرت صياغته لأول مرة منذ ثلاثة عقود في إحدى الروايات، وصار يثير ضجة كبيرة، ويشير إلى فكرة البيئة الافتراضية المشتركة، التي يمكن الوصول إليها من قبل الأشخاص باستخدام أجهزة مختلفة.

واتساب يتوقف على عدد من الأجهزة اليوم

وفي سياق آخر، يتوقف تطبيق واتساب عن العمل في هواتف «Android» التي تعمل بالإصدار OS 4.0.4 والإصدارات الأقدم بدءا من اليوم الأول من شهر نوفمبر.