أمين عام «البحوث الإسلامية» يتابع أنشطة الأزهر في نيجيريا

أوفد الأزهر الشريف، وفدًا رسميًا، برئاسة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، لمتابعة جهود الأزهر الشريف بدولة نيجيريا، على مستوى المعاهد الخارجية هناك، بالإضافة إلى أنشطة بعثة الأزهر إلى مدن نيجيريا، حيث يضم الوفد كلا من الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير الطلاب الوافدين، ومحمد يسين، مدير عام الإدارة العامة للبعوث بالمجمع.

مجمع البحوث الإسلامية

كان في استقبال الوفد السفير إيهاب عوض، سفير جمهورية مصر العربية بنيجيريا، ومفتي نيجيريا، وأعضاء بعثة السفارة المصرية، حيث يستهدف برنامج عمل الوفد الذي يستمر لمدة أسبوع عقد اجتماع مع السيد السفير وأعضاء البعثة في السفارة المصرية، ثم لقاء مع مفتي نيجيريا الشيخ إبراهيم صالح الحسيني، يليه لقاء مع مسؤولي المجلس الأعلى للفتوى والشؤون الإسلامية بنيجيريا.

سفارة مصر في نيجيريا

وقال الدكتور نظير عيّاد، إنه من المقرر أن ينظم الوفد في اليوم الثاني زيارة إلى مدينة كانو؛ حيث تشتمل الزيارة على عقد عدة لقاء مع السيد أمينو بايرو أمير ولاية كانو، ثم زيارة المعهد الأزهري، وتفقد المركز الثقافي المصري بمدينة كانو والمسجد الملحق به، في حين يضم البرنامج في اليوم الثالث عقد جلسة حوارية بمقر السفارة المصرية مع مديري المعاهد الأزهرية حول سبل مكافحة الأفكار المتطرفة التي تروج لها بعض التيارات المنحرفة، بالإضافة إلى بعض خريجي هذه المعاهد من الأئمة والوعاظ هناك.

وأضاف الأمين العام، أن برنامج الزيارة يُعقد في يومه الرابع اجتماعًا مع المبعوثين الأزهريين بالولايات النيجيرية بمقر السفارة المصرية أيضًا، ثم يليه عقد اجتماع مع عدد من المسؤولين في نيجيريا لبحث القضايا المتصلة بتصحيح المفاهيم، مشيرًا إلى أن الزيارة سوف تختتم بإلقاء الأمين العام خطبة الجمعة بالمسجد الوطني بالعاصمة النيجيرية، ثم لقاء ختامي مع السفير المصري.