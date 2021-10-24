«البحوث الإسلامية»: زراعة عضو من الخنزير في جسم الإنسان مباح

قال الدكتور عبد الله النجار، عضو المجلس الأعلى لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم، إنه يجوز زراعة عضو من الخنزير في جسم أي إنسان قياسًا على حالة الضرورة التي تبيح أكل الميتة ولحم الخنزير، كما أن تحريم الخنزير يخص الطعام، والعضو إذا التحق بالإنسان فيأخذ حكم الغالب الأعم وهو طهارة بدن الإنسان، موضحًا أن زراعة كلية خنزير في جسم إنسان جائز شرعًا، إذا كان الإنسان يحتاج لزراعة عضو ولم يتيسر إلا أخذه من خنزير، وذلك قياسا على حالة الضرورة.

التحريم في الخنزير أكله وليس التداوي به

وأضاف «النجار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، والذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن التحريم في الخنزير هو تحريم أكله وليس التداوي به؛ لأن التداوي بأعضاء الخنزير أمر انتهت إليه المجامع الفقهية منذ زمن بإجازته.

كل الأحكام الشرعية تتعطل أمام إنقاذ الحياة

وأوضح عضو المجلس الأعلى لمجمع البحوث الإسلامية، أن التابع يكون على حكم الكيان الطاهر ويكون طاهر مثله، كما أن كل الأحكام الشرعية تتعطل أمام إنقاذ الحياة، وحالة الاضطرار يُباح معها إنقاذ الحياة بكل وسيلة حتى لو كانت من المحرمات.