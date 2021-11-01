شقيق ضحية حادث الإسماعيلية عن الجاني: «كان واحد مننا.. وأخويا مربيه»

كشف حسن دياب، شقيق المجني عليه في واقعة حادث الإسماعيلية، أحمد دياب، تفاصيل واقعة قطع رأس شقيقه على يد أحد الأشخاص، مشيرا إلى أن شقيقه كان في طريقة ليحضر الإفطار والخبز لأسرته، والمتهم اعترض طريقه وقتله بهذه الطريقة البشعة، موضحًا أنه تلقي مكالمة هاتفية بعد ذلك تُشير إلى ما حدث مع شقيقه في أحد الشوارع.

الجاني كان يعمل مع شقيقه الأكبر

وأضاف «دياب»، خلال مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات، أن الجاني كان يعمل معه ومع شقيقه الأكبر، وإنه لم يكن له علاقة بالضحية، والعلاقة طيبة بينهما وبين الجاني، وإنه صدم بعد علمه بقتله لشقيقه، مؤكدًا أن شقيقه المجني عليه مصاب بالكبد ويعول 7 أبناء أصغرهم يبلغ من العمر 5 سنوات، مشيرًا إلى عدم وجود خلافات بين أسرته، وأي أحد آخر في الإسماعيلية، «كنا بنعتبر الجاني واحد مننا وكان يريد بيع موبيليا قديمة وكنت سأساعده».

الجاني كان يجلس مع شقيقي منذ يومين

وأوضح شقيق المجني عليه أنه كان لا يرى شقيقه بالأسبوع، وكان يعمل في بيع الدراجات الهوائية، ويجمع بعض الأدوات القديمة بالتروسيكل الذي يملكه ويبيعها، مضيفا «الجاني كان يجلس مع شقيقي منذ يومين، وعرض عليه شراء بعض قطع الموبيليا المستعملة، وكنا نعتبره واحدا من أولادنا وشقيقنا الأكبر يُعتبر هو من رباه».

بيان وزارة الداخلية عن الواقعة

وبحسب بيان رسمي لوزارة الداخلية، فإن المتهم في جريمة الإسماعيلية مهتز نفسيا، وسبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان، واعتدى بساطور على عامل، مما أدى إلى فصل رأسه، فيما تابع البيان أن المتهم في جريمة الإسماعيلية كان يهذي بكلمات غير مفهومه، وبفحص بياناته تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجني عليه.