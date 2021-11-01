بسمة وهبة: الحياة قد تنتهي في أقل من 80 عاما بسبب تغير المناخ

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك على رأس وفد مصري رفيع المستوى في جلاسكو، باسكتلندا، في قمة المناخ، مؤكدة أن تغير المناخ قضية مصيرية تواجه العالم، ومن ثم فإن القمة تستهدف إنقاذ كوكب الأرض، موضحة أن العالم يواجه كارثة ضخمة اسمها التغير المناخي، وإذا لم يتحرك قادة العالم فإن الحياة على وجه الأرض قد تُدمر بشكل كامل في أقل من 80 سنة.

80 عامًا ليس فترة زمنية كبيرة في عصر الدول

وأضافت «وهبة»، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، على شاشة «المحور»، أن 80 عامًا ليس فترة زمنية كبيرة في عصر الدول، فالمصانع تنفث أدخنة مليئة بالكربون الذي يمتص أشعة الشمس ويخزنها ما يؤدي إلى زيادة درجات الحرارة، كما أن زيادة درجات الحرارة بواقع درجة واحدة كفيلة بتدمير الحياة على الأرض، إذ ستهلك محاصيل زراعية كثيرة مثل القمح والذرة والخضراوات، وهو ما سيعرض نحو 80 مليون شخص في أقل من 30 عاما.

640 مليون شخص سيفقدون بيوتهم في عام 2100

وحذرت الإعلامية بسمة وهبة، من زيادة درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الجليد في القطب الشمالي سيذوب، وهو ما يعني أن مستوى سطح البحر سيرتفع، وبالتالي فإن مدنًا كثيرة ستختفي بشكل كامل من على وجه الكرة الأرضية، على غرار فينيسيا ولندن وأمستردام، وهناك مخاوف ضخمة من غرق الدلتا وستختفي بعض المدن مثل كفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة، وكل ذلك في 80 عاما، حيث ترى الأمم المتحدة أن 640 مليون شخص سيفقدون بيوتهم في عام 2100.