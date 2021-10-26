بسمة وهبة تتعرض لوعكة صحية على الهواء وتنهي حلقتها

أنهت الإعلامية بسمة وهبة، حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «90 دقيقة» على شاشة قناه المحور، وذلك قبل الموعد المعلن لإنهاء الحلقة، إثر تعرضها لتعب مفاجئ على الهواء.

تفاصيل حلقة بسمة وهبة

وتلقت الإعلامية بسمة وهبة، آخر مكالمة تليفونية، قبل تعرضها للتعب المفاجئ، من اللواء خالد فوزي، عضو مجلس الشيوخ، وذلك تعلقيا على قرار الرئيس السيسي، بشأن إنهاء حالة الطوارئ. وقال: «الرئيس السيسي دائمًا يفكر فيما لا يفكر فيه الآخرون».

مواعيد عرض برنامج بسمة وهبة

يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة، قد انضمت إلى برنامج «90 دقيقة» يوم الأحد، 23 مايو للعام الجاري، بعد أن أعلنت قناه «المحور» اعتذار الإعلامي أسامة كمال عن أستكمال البرنامج، فقرروا التعاقد مع الأعلامية بسمة وهبة لـ«التوك الشو» الرئيسي للقناة، الذي يذاع يوميا من الأحد إلى الأربعاء، في الساعة العاشرة مساء، مشاركا الإعلامي محمد علي خير، الذي يقدم برنامج «المصري أفندي» أيام الخيمس والجمعة والسبت بدلا من برنامج «90 دقيقة».

ويعد برنامج «90 دقيقة» من أقدم برامج الـ«توك شو» في مصر والوطن العربى، حيث انطلق عبر شاشة قناة المحور، لأول مرة عام 2006، ليعتمد قوامه منذ ذلك الحين على تناول الأخبار الهامة والأحداث اليومية التي تحدث في الشارع المصري والعربي، وتحليل شامل ومتابعة دقيقة لأهم الأحداث على الساحة العالمية.