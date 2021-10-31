بسمة وهبة: مركز وادي النطرون يقدم نموذجا في حماية حقوق الإنسان

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن الدولة المصرية تستهدف الارتقاء بالعنصر البشري وتوفير حياة كريمة للمواطنين، إذ تستثمر في البشر لا الحجر، وهو الملف الذي استخدمه كارهو مصر للتشكيك في عملية إعادة البناء، مشددة على أن مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون يقدم نموذجا في حماية حقوق الإنسان.

مصر نفذت أكبر عملية للاستثمار في البشر عبر تاريخها خلال آخر 7 سنوات

وأضافت «وهبة»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة» عبر شاشة المحور: «على مدار 7 سنوات، نفذت مصر أكبر عملية استثمار في البشر على مدار تاريخها، فمنذ يومين كان هناك إنجاز جديد يؤكد على أن مصر تتغير وفق رؤية واضحة ومنهج واضح وضعه الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنتهجها كل مؤسسات الدولة».

المسمى الرسمي لقطاع السجون سيكون قطاع الرعاية المجتمعية

وتابعت الإعلامية: «جرى افتتاح أكبر مركز لإعادة التأهيل في الشرق الأوسط بحضور وزير الداخلية، في عهد الجمهورية الجديدة السجون بقت مراكز تأهيل، والمسمى الرسمي لقطاع السجون سيكون قطاع الرعاية المجتمعية».

إصلاح وتهذيب وإنتاج وإعادة دمج في المجتمع

وواصلت بسمة وهبة، أن الرئيس السيسي أكد أن الفلسفة العقابية الجديدة لن تعاقب السجين مرتين، مرة بسبب جرمه ومرة أخرى داخل مكان الاحتجاز، لكن الدولة المصرية ستعيد تأهيل السجين حتى يتم إعادة دمجه في المجتمع مرة أخرى: «السجن لن يكون للإصلاح والتهذيب فقط، ولكن إصلاح وتهذيب وإنتاج وإعادة دمج في المجتمع».

وأشارت إلى أن كرستينا ألبرت الممثل الإقليمي للأمم المتحدة وجهت الشكر لوزير الداخلية المصري على التطور المذهل في مركز وادي النطرون، حيث يحول فترة العقوبة إلى فترة للاستثمار في البشر مثل الحرف اليدوية وتعليم فنون ومحو أمية، كما يقدم نموذجا في حماية حقوق الإنسان.