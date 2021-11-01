السيسي وجونسون يتفقان على فتح آفاق تعاون جديدة بين البلدين

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على هامش قمة المناخ العالمية في مدينة جلاسجو.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد إجراء مباحثات ثنائية معمقة، حيث رحب في مستهلها رئيس الوزراء البريطاني، بزيارة الرئيس لجلاسجو، مثمنا الروابط الحالية الوثيقة بين مصر وبريطانيا، وقوة الدفع المتنامية التي تشهدها العلاقات بين البلدين مؤخرا، مؤكدا أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط، معربا عن التطلع لتعميق العلاقات مع مصر في مختلف المجالات.

جونسون يهنئ السيسي على الإنجازات التنموية للدولة المصرية

كما أعرب جونسون عن تقديره وتهنئته للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الإنجازات والجهود التنموية الطموحة التي تقوم بها مصر، مؤكدا دعم بريطانيا لتلك الجهود تحت قيادة الرئيس السيسي.

من جانبه، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره لتطور العلاقات الثنائية مؤخرا بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات، ومؤكدا على تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق السياسي، وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

التوافق خلال اللقاء على فتح آفاق تعاون جديدة وإضافية بين البلدين

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم التوافق خلال اللقاء على فتح آفاق تعاون جديدة وإضافية بين البلدين، وكذلك تعزيز انخراط بريطانيا في أولويات خطط التنمية المصرية، ودعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة الاستثمارية والأمنية، والاستخباراتية والعسكرية، فضلاً عن قطاعات السياحة والصحة والتعليم.

كما تم أيضا مناقشة آخر مستجدات أوضاع المناخ العالمية، حيث أعرب الرئيس عن تقديره للجهد الذي بذلته بريطانيا، لضمان عقد قمة المناخ العالمية، برغم كافة الصعوبات، بالنظر لتأثير جائحة كورونا على الاجتماعات الدولية، مؤكدا على دعم مصر للرئاسة البريطانية للمؤتمر، وثقتها في خروجه بنتائج متوازنة، تصب في مصلحة كافة الأطراف، فضلا عن تطلع مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في 2022 عقب انتهاء الرئاسة البريطانية.