السيسي: مصر تتطلع لاستضافة قمة المناخ المقبلة

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة منح القارة الأفريقية معاملة خاصة، في إطار تنفيذ اتفاق باريس لتغير المناخ، بالنظر لوضعها الخاص، وحجم التحديات التي تواجهها، مضيفًا: «واثق أن المداولات التي ستشهدها قمتنا، والنتائج التي ستخرج بها ستعبر عن التزامنا السياسي بمواجهة تغير المناخ، والتكيف مع آثاره السلبية، كما أثق أن ذلك سيصل إلى وفودنا التي تستعد الآن للتفاوض حول الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، يكون دافعا ومحفزا لها للخروج بنتائج إيجابية».

السيسي: نتطلع لاستضافة قمة المناخ المقبلة

وأعلن السيسي، خلال كلمته في قمة المناخ COP26 بجلاسكو، الاسكتلندية، اليوم، دعمه للرئاسة البريطانية للمؤتمر، التي سنعمل معها على مدار الأيام والأشهر المقبلة، وصولا للدورة المقبلة للمؤتمر، التي نتطلع إلى استضافتها في مصر باسم القارة الإفريقية، حيث سنسعى خلال رئاستنا إلى تعزيز عمل المناخ الدولي، للوصول إلى أهداف اتفاق باريس تحقيقا لمصلحة شعوب قارتنا، وشعوب دول العالم أجمع.