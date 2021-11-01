11 مخالفة تتسبب في سحب رخصتك وفق قانون المرور الجديد

تضمنت تعديلات قانون المرور الجديد، التي وافق عليها اليوم مجلس النواب في جلسته العامة بعض العقوبات التي سيتم توقيعها على مخالفات مرورية، وفقا للاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي، بتعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 72 مكرر من قانون المرور، وشملت نحو 11 مخالفة مرورية، يستعرضها التقرير التالي بالتفصيل.

قانون المرور الجديد

ورغم أن تعديلات قانون المرور الجديد، تطرقت لمسألة المخالفات والعقوبات المتعلقة بها إلا أنها وردت في صورة أرقام وبنود وردت في نص قانون المرور الأصلي، لكن هذا التقرير يستعرض نص المخالفات ومسمياتها حسبما وردت في تعديلات قانون المرور الجديد في المادة 72 مكررا فقرتين أولى وثانية، بأن: «تُسحب رخصة القيادة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ) وهي 4 مخالفات كالتالي:

مخالفات عقوبتها سحب الرخصة لمدة لا تزيد عن شهر

1- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.

2- مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.

3- وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.

4- عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. كما يجوز منحها ترخيصا آخر المدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.

مخالفات عقوبتها سحب الرخصة لمدة من شهر إلى ثلاثة أشهر

كما نصت تعديلات قانون المرور الجديد على سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) عدا البند 7 «المتعلق بتركيب الملصق الإليكتروني» وهي:

1- السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج.

2- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.

3- وقوف المركبة ليلا فى الطرق وفى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

4- استعمال المركبة فى مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.

5- عدم وجود المثلث العاكس للضوء فى المركبة.

6- عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية فى المركبة.

ولمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).

تعديلات قانون المرور الجديد

ونصت تعديلات قانون المرور الجديد أيضا على أن تسحب رخصة تسيير السيارة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين 3 ، 4 من البند (أ) وهما:

7- وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.

8- عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. كما يجوز منحها ترخيصا آخر المدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.

ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات 5 ، 6 ، 7 من البند ( ب ) وهي:

9- عدم وجود المثلث العاكس للضوء فى المركبة.

10- عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية فى المركبة.

11- عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

ولمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 من البند (ج).

ونصت أيضا تعيديلات قانون المرور الجديد على أنه فى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب. وفى حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغى الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً.