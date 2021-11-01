كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون المرور الجديد في «س و ج»

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع بتعديل قانون المرور الجديد، كان من أبرز بنوده منح رخصة قيادة للموتوسيكل والسكوتر، لمن بلغ 16 عاما، حيث كانت في القانون القديم 18 عاما.

قانون المرور الجديد

وتقدم «الوطن» عددا من المعلومات الهامة حول التعديلات المقدمة من الحكومة حول تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

س: ماهى السن القانونية لاستخراج رخصة قيادة المركبات الآلية «الموتوسيكل والسكوتر»؟

ج: وفقا للتعديلات الجديدة على قانون المرور تم النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة.

س: ما أبرز الأهداف التي تضمنتها التعديلات على قانون المرور؟

ج: إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق.

رخصة القيادة

س: ما آلية تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية «الموتوسيكل والسكوتر».

ج: سيتم توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية.

س: كيف يتم تحديد نظام وشروط منح الرخص؟

ج: سيتم العمل على مراعاة سرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.

س: ما مدة العمل بترخيص المركبات الآلية؟

ج: يصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، ونسبة (١٠٪) إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلى وزارة الداخلية.