بورصة الدواجن اليوم الاثنين 1-11-2021 في مصر

يحرص عدد كبير من المواطنين، على متابعة أسعار بورصة الدواجن والتي لها تأثير كبير على حركة البورصة الرئيسية، وشهدت استقرارا خلال هذا الأسبوع، بعد أن شهدت ارتفاعا خلال الشهر الماضي، تزامنًا مع بداية العام الدراسي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العلف.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، والبيض، اليوم الاثنين الموافق 1 نوفمبر الحالي، وفقا لشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، في التقرير التالي..

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وبحسب تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» قال الدكتور سيد عبدالعزيز رئيس شعبة الثروة الداجة لغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الدواجن البلدي تراوح في المزرعة بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم، بين 28 و29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وأضاف أن سعر كرتونة البيض الأبيض تراوح في المزرعة اليوم بين 44 وصولا إلى 44.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 46 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 44 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، ويباع البيض البلدي في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 55 إلى 60 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم، على النحو التالي:

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 37 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 23 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 39.5 جنيه.

- سجل سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 36 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم نحو 70 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم، نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم نحو 30 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم نحو 52 جنيهًا.