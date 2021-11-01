بسام راضي: الملف الليبي كان حاضرا في كل لقاءات السيسي بأسكتلندا

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الملف الليبي كان حاضرًا في كل لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ وصوله إلى أسكتلندا من أجل المشاركة في قمة المناخ، وتناوله السيسي مع مستشار النمسا الجديد ورئيس الوزراء البريطاني جونسون، مؤكدًا أن هناك نقاط ومحددات ثابتة دائما ما يكررها الرئيس السيسي خلال لقاءاته، وهو ما يعبر عن موقف مصر الثابت تجاه هذه القضايا.

السيسي شدد على ضرورة خروج القوات المرتزقة والأجنبية والمقاتلين من ليبيا

وأضاف «راضي»، في تصريحات تليفزيونية أن الرئيس السيسي تحدث عن الالتزام التام بخارطة الطريق في ليبيا، وانعقاد الانتخابات في موعدها المحدد خلال ديسمبر المقبل؛ بحيث تكون بداية لحقبة جديدة، وبداية فعلية لتفعيل إرادة الشعب الليبي الحر، والانطلاق نحو المستقبل.

وأوضح المتحدث بِاسم رئاسة الجمهورية أن إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل استحقاق مهم للغاية في مسيرة التسوية السياسية بليبيا، موضحًا أن الرئيس السيسي شدد أيضًا على ضرورة خروج القوات المرتزقة والأجنبية والمقاتلين الأجانب من ليبيا، متابعا: «كل هذه العناصر لابد أن تخرج بره، وأن يكون هناك سيطرة كاملة للشعب الليبي على المقدرات، فيه لقاءات كثيرة تمت النهارده للرئيس السيسي، ماكانتش طويلة عشان كان فيه جلسات ومؤتمر، لكنها تناولت هذه النقاط فيما يتعلق بالملف الليبي».