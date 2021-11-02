حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 2-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يحبّ مولود برج العقرب، مقابلة أشخاص جدد، إلا أنّه يحتاج لقضاء بعض الوقت لوحده مع أفكاره ليتمكن من تنظيم أمور حياته، يستمتع في القيام بالكثير من الأنشطة والمغامرات الفردية لوحده.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

اليوم تميل للتأمل وللتخطيط من أجل الوصول لهدفك، وسيساعدك ذلك على علاج الأمور بحكمة، فقط لا تعلن خططك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

القمر بمنزل الصحة السلبي.. اهتم بصحتك وحاول أن تسترخي وحاصر مصادر القلق، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.