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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 1-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:37 ص | الإثنين 01 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يتميز مواليد برج الحوت بالطموح والرغبة في النجاح طول الوقت، كما يحب الخروج عن المألوف، كما أنه يبدع في تنفيذ المهام المسندة إليه ويتقن تنفيذها.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد هذا البرج على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر بمواجهة برجك، وعليك أن تهتم بالرد على الاستفزازات بأسلوب هادئ ومقنع ولا تتسرع في قراراتك، واحمِ حقوقك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

فينوس في مربع برجك.. تجنب العناد وحاول أن تلبي ما ينتظره الطرف الآخر منك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.

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