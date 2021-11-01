حظك اليوم برج الدلو الاثنين 1-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن أنثى برج الدلو التناقض في شتى الجوانب الحياتية، كما أنها يسكن بداخلها روح طفولية بريئة جدا، كما أنها لا تستطيع الكره أو كتم حقد بداخلها.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد هذا البرج على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر ونبتون متنافران بمنزلي المال، وعليك أن تتوخى الحيطة والحذر إذا أردت تنمية أعمال أو مدخرات أو ما تملك من أصول.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك مرحلة واعدة تصر فيها على إصلاح علاقتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.