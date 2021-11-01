حظك اليوم الاثنين 1-11-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يهتم عالم الأبراج بتقديم رسائل يومية لأصحاب الأبراج للاطلاع على حظهم قبل اتخاذ أي قرار، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 1-11-2021 على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران بمنزلي الصحة.. لا تتحرك بسرعة حفاظا على سلامتك، ولا تبحث الأمور بعصبية ونظم جهودك.

حظك اليوم برج الحمل 1-11-2021 على الصعيد العاطفي

عطارد بمواجهة برجك، ومن المهم أن تنتبه لعلاقتك بالأحباب والأصحاب كي لا تخسر أشخاص يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 1-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بطاقة مهولة وعليك أن تحسن استغلالها وتوظيفها، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 1-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعمل لصالحك، ويغمرك بالرومانسية وبدفء المشاعر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يجعلك ذلك متحفزا، حاول أن تتحكم في انفعالاتك.. اصبر وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك.. لا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط عاطفية متينة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 1-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزلك الثالث يساعدك على إثبات أنك الشخص المثالي للقيام بالواجب باقتدار.

حظك اليوم برج السرطان 1-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع داعم، والفرصة سانحة اليوم لعقد لقاءات عاطفية تسعدك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة وردة الجزائرية، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 1-11-2021 على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران بمنزلي المال، وعليك أن تدرس جيدا قبل اتخاذ أي قرار.

حظك اليوم برج الأسد 1-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك استعدادا للتعامل بمرونة مع الأحباب والأصدقاء، وقد يعدك ذلك بأوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ميركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 1-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك على تحقيق النجاح، ويمنحك قدرة كبيرة على الإبداع وتبدو مبهرا.

حظك اليوم برج العذراء 1-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الوضع الفلكي قد يجعلك اليوم تخطف القلوب وتخلب الوجدان بسحرك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 1-11-2021 على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران بمنزلي الصحة وعليك بتنظيم جهودك وأولوياتك وراجع سلوكك الصحي والزم الكتمان.

حظك اليوم برج الميزان 1-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك تألقا، ومع ذلك ينصحك الفلك ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 1-11-2021 على الصعيد المهني

اليوم يمنحك المخلصون الخبرة والنصائح الثمينة فاستفد منها.

حظك اليوم برج العقرب 1-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يساعدك على الانفتاح، ويمنحك أدوات السعادة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 1-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وعليك أن تضع حساسيتك جانبا حتى يمر اليوم بسلام.

حظك اليوم برج القوس 1-11-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك بالابتعاد عما يثير أعصابك، وعليك أن تبقى ساكنا وأن تتعامل بحذر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 1-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك.. تتضاعف ثقتك بنفسك وتهتم بدراسة أمر يشغلك وتنجح في كل ما تقوم به.

حظك اليوم برج الجدي 1-11-2021 على الصعيد العاطفي

تعدك الأفلاك بأوقات حلوة مع الأحباب، وقد تميل نحو مساعدة من تحب أو من يعانون من الأصدقاء وتخفف عنهم وترشدك بصيرتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 1-11-2021 على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران بمنزلي المال وعليك أن تتوخى الحيطة والحذر إذا أردت تنمية أعمال أو مدخرات أو ما تملك من أصول.

حظك اليوم برج الدلو 1-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك مرحلة واعدة تصر فيها على إصلاح علاقتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 1-11-2021 على الصعيد المهني

القمر بمواجهة برجك وعليك أن تهتم بالرد على الاستفزازات بأسلوب هادئ ومقنع ولا تتسرع في قراراتك، واحمِ حقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 1-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مربع برجك.. تجنب العناد وحاول أن تلبي ما ينتظره الطرف الآخر منك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.