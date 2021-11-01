«الشباب المصري» يطلق ورش عمل لمواجهة آثار تغير المناخ

أطلق مجلس الشباب المصري، اليوم، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، النسخة الثالثة من ورش عمل برنامج «شركاء في المناخ»؛ لوضع أجندة وطنية لمواجهة آثار التغير المناخي، وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ في جلاسكو بحضور زعماء العالم لمناقشة كيفية التعامل مع أزمة التغير المناخي.

التغير المناخي

وبحسب بيان صادر عن المجلس، فإنه من المقرر أن يشارك في ورش العمل نخبة من أعضاء مجلس النواب وقيادات الأحزاب السياسية الممثلة برلمانياً، ولفيف من منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا البيئة، وكلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.

مجلس الشباب المصري

وأوضح محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن جلسات اليوم، ناقشت العديد من الملفات الهامة مثل آثار الاحتباس الحراري، والجهود والقوانين الدولية لحماية البيئة من آثار الاحتباس الحراري، وكيفية استخدام التكنولوجيا في خفض البصمة الكربونية وغيرها من القضايا المهمة.

وتابع البيان، أنه من المقرر أن تستكمل غداً باقي جلسات وورش عمل البرنامج للخروج بحزمة من التوصيات يشارك في صياغتها ممثلو الأحزاب السياسية الممثلة برلمانياً، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا البيئة لوضعها في الأجندة الوطنية للعرض على صانع القرار في ظل جهود الدولة المصرية لمواجهة الآثار المترتبة على تغير المناخ.

يذكر أن مجلس الشباب المصري، أحد أكبر منظمات المجتمع المدني المصرية الفاعلة في ملفات التنمية المستدامة، وتعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشباب والمرأة.