إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة داخل شحنة تفاح بميناء نويبع

تمكنت جمارك نويبع في محافظة جنوب سيناء، برئاسة حمدي الشعراوي، مدير عام جمارك نويبع، بالتنسيق مع إدارة مباحث ميناء نويبع، وإدارة مكافحة المخدرات، من ضبط محاولة تهريب أقراص «الكيبتاجون» المخدرة، بالمخالفة لأحكام قانون لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

الاشتباه في سائق أردني على متن العبارة «سيناء»

تحريات مشتركة مقدمة من أسامه أبو سعد، بإدارة الأمن الجمركي، وسيد أبو خضير، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، وإدارة البحث الجنائي، ومكافحة المخدرات بميناء نويبع، بالاشتباه في قيام المدعو «م. و. س.»، سائق أردني الجنسية، قادم من ميناء العقبة إلى ميناء نويبع، على متن العبارة «سيناء»، تهريب أصناف مخالفة داخل براد معبأ رقم 69320/60 محمل عليه مشمول شهادة جمركية رقم 19 لسنة 2021 وارد نهائى بوليصة رقم 0/137488، باسم شركة «أ. ت. أ.»، ومشمولها مستندياً عبارة عن 1512 صندوق، بوزن قائم 21 طناً و924 كيلو جرام تفاح أحمر وأصفر منشأ سوري.

ضبط 215 ألف قرص «كيبتاجون» مخبأة تحت شحنة تفاح سوري

بالعرض على محمود حمزة، القائم بأعمال مدير عام الجمرك، قام بتشكيل لجنة من أحمد دياب، ومصطفى مهدي، وأحمد عميرة، وعمر عبد النور، بمجمع الوارد، وعبد المجيد الشيخ، مدير الحركة، وهشام عمار، ومحمد رمضان مأموري الحركة، بالإشتراك مع مقدمي الإخبارية، فتبين وجود 73 كيساً بها 215 ألف قرص من أقراص «الكيبتاجون» المخدرة، أسفل ثمار التفاح، بلغت قيمة المضبوطات 10 ملايين و750 ألف جنيه، فيما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 21 مليون جنيه.

وقرر مجدي إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 41 رقم لسنه 2021 وقام بتحريره كل من محمود طه، ومحمود صالح، من الشؤون القانونية.