إحباط محاولة تهريب 526 ألف قرص من عقار الكبتاجون.. مخبأة داخل شحنة «ترمس»

نجحت وزارة الداخلية، في إحباط محاولة تهريب 526 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون إلى إحدى الدول مقابل أجر مادي.

تعود الواقعة، عندما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، اعتزام ثلاثة أشخاص «أصحاب شركات ومؤسسات للاستيراد والتصدير، مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، لهم معلومات جنائية،» تصدير رسالة إلى خارج البلاد داخل حاوية مشمولها المستندي «ترمس - نعناع»، والتلاعب في مستندات الرسالة؛ بقصد تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وغير معلوم ماهيتها.

خطة المتهمون الثلاثة

كما أشارت التحريات إلى قيام المتهمين الثلاثة، بتصدير تلك الشحنة من خلال إحدى «مكاتب الاستيراد والتصدير بمحافظة الفيوم، مملوك لأحد الأشخاص تم ضبطه»، وكذا قيامهم باستئجار مخزن غلال بدائرة مركز شرطة إبشواى بالفيوم؛ لتخزين الشحنة بداخل أجولة تحتوي على كمية من الغلال.

واستغل المتهمون البطاقة الضريبية لصاحب المخزن في تصدير تلك الشحنة إلى إحدى الدول مقابل أجر مادي يحصل عليه، على أن يقوم أحد الأشخاص «سائق، تم ضبطه» بنقل الشحنة من داخل المخزن المشار إليه إلى ميناء سفاجا البحري، ومنها إلى الدولة المشار إليها.

محاولة تهريب 526 ألف قرص مخدر

عقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية؛ لفحص مشمول الرسالة، أسفرت عن ضبط 526,500 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، مخبأة داخل الرسالة المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المتهمين، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.