«سعد» في دعوى نشوز: «عايزة تتجوز واحد تاني وهي على ذمتي»

لم يتخيل «سعد.ع» أن زوجته ستخدعه بهذه الطريقة، بعد زواج دام 8 سنوات، وأن تفكيرها سيقودها بأن تبحث عما تظن أنه «زيجة أفضل» وهي معه وعلى ذمته، فلجأت لتقيم دعوى خلع لاستحالة العشرة بينهما، وأن تهدم سنوات من العشرة والمحبة، وتتخلى عن أبنائها الـ 3، حتى تعيش في مستوى مادي أفضل، حسب دعواه.

8 سنين زواج

وقال «سعد» في دعواه، أمام القاضي بمحكمة الأسرة، إنه تزوج منذ 8 سنوات، زواجا تقليديا، وتوطدت بينهما علاقة حب في فترة الخطبة التي استمرت قرابة عام ونصف، وبعد الزواج عاشا حياة سعيدة، وأنجبا 3 أولاد، مشيرا إلى أن حالها تبدل، وأهملت في أمور المنزل ورعاية الأطفال، فضلا عن تكرار الشكوى لأهلها، مني، بدون وجه حق.

تفتعل المشاجرات

وأضاف الزوج: «حاولت على مدار 6 أشهر إصلاح حالها، ومعرفة سبب تغيرها لكنها كانت تفتعل شجار نهاية كل حديث، وتجعلني أنا المذنب، وتطلب الطلاق وتذهب لمنزل أهلها، لتجعلني أعيش في حيرة بين أن أطلقها أو أستمر في هذا الزيجة من أجل أولادنا».

فوجئت بالخلع

وتابع: «في مرة اتخانقنا وسابت البيت، وفوجئت أنها أقامت دعوى خلع ضدي، وزورت عنواني، وبعدها حاولت نوصل لحل علشان الأولاد، لكنها رفضت، وبعدها عرفت بالصدفة من ابني الصغير أن والدته بتفكر تتجوز من واحد تاني، وسألني أن كان هيعيش معايا ولا مع الراجل التاني، ولما واجهتها، ما أنكرتش ووقفت في وشي، وقالت إنها من حقها تعيش مع الراجل اللي هيضمن لها مستوى أفضل».

دعوى نشوز

وأكد الزوج أنه لجأ لمحكمة الأسرة، لإقامة دعوى نشوز، وأخرى للحصول على حضانة الأطفال، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة.