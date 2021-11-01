زوج في دعوى نشوز: «مراتي مؤمنة بالسحر والأعمال وبوظت حياة الناس»

لم يتخيل «هادي» أن حياته بعد الزواج من الفتاة التي اختارها بنفسه، ستكون مليئة بما ينغصها، وأنه كلما يبحث عنها سيجدها في بيت من بيوت الدجالين، لتعقد الأعمال لكل من يضايقها، ورغم أنه فوجئ بإيمانها بهذه الأشياء بعد شهور من الزواج، إلا أنه حذرها من ارتكابها، كون هذه الأعمال ترقى للشرك بالله.

السحر السبب

وقال «هادي» للقاضي بمحكمة الأسرة، في دعوى نشوز رفعها على زوجته: «تزوجت من فتاة كانت تجمعنا علاقة حب لمدة 3 سنوات، وأصريت على إتمام الخطبة، وبعد أن رأتها العائلة فتاة مناسبة ذهبت لخطبتها وبعد عامين تمت الزيجة في حفل عائلي صغير لخوفها من الحسد، وبعد شهر بدأت أشعر بشئ غريب يحدث ورائحة بخور غير معتادة، وكانت تجيبني أن هذه الروائح بغرض التحصين».

فشل في إقناعها

وأضاف: «حاولت أكثر من مرة أن أقنعها أن هذه الأشياء ستبطل صلاتنا وصيامنا، وأن الله سبحانه وتعالى حرم هذه الاشياء، فقالت لي، إن الحسد مذكور في القرآن، لاكتشف بعد ذلك أنها قامت بزيارة أحد الدجالين برفقة صديقتها، لتقوم بعقد عمل لفتاة على معرفة بهم، فقمت بضربها، وبعد ذلك قلت لها إن من يؤذي أحد بالأعمال والسحر لن يسامحه الله، وأن عليها التوبة والبعد عن هذا الطريق، حتى لا يعكر صفو حياتنا».

لجأت لدجال عشان تخلف

وتابع: «بعد ما كنت افتكرت أنها عقلت وبطلت تروح للدجالين، وأنها تابت عن اللي عملته، اكتشفت أنها راحت أكتر من مرة علشان تعرف سبب تأخرها في الحمل، ورفضت تروح لدكتورة، وعملت شوية طقوس في البيت، ومشيت على كلام الدجال، ولما اشتكيت لأهلها اتهموني أنني مش عايز أخلف، وأن ده الطريق الصح والأسرع للإنجاب، وأن كتير من الناس بتعمل كده».

بوظت حياة الناس

وأشار الزوج، إلى أنه لم يعد يتحمل تصرفاتها، خاصة أنه من أسرة متدينة، وحاول إقناعها بالدين أكثر من مرة لكنها رفضت، وبعد أن ترك لها منزل الزوجية، فوجئ أنها حولت المنزل لمكان غريب يشبه منازل الدجالين، وأصبحت تساعد الأخرين على أعمال الدجل والشعوذة، مضيفاً «منها لله بوظت حياتنا اللي حلمنا بيها من سنين، بارتكابها الأعمال والسحر، وبوظت حياة الناس».

دعوى نشوز

واختتم الزوج حديثه: «لجأت لمحكمة الأسرة بزنانيري، بعد مرور 3 سنوات من زواجي، لأقيم دعوى نشوز ضد زوجتي بسبب ما فعلته، ولأعاقبها علي أعمال السحر ربما تعدل عن تصرفاتها، وتكف عن أذية الغير، ولإسقاط كل حقوقها الشرعية».. وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها.