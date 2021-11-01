شهود حادث الإسماعيلية: المتهم «مدمن» وكان يحمل حقيبة بها أسلحة (فيديو)

جريمة بشعة شهدتها مدينة الإسماعيلية، وتحديداً شارع طنطا، اليوم الاثنين، حيث أقدم شخص في الثلاثينيات من عمره على الاعتداء على آخر باستخدام سلاح أبيض، وقام بقتله وسحله وفصل رأسه عن جسده، والسير به في الشارع على مرأى ومسمع من المارة من المواطنين، حتى تمكنت الأجهزة الامنية من القبض عليه عقب تعقبه من قوات الأمن، بالتعاون مع عدد من المواطنين الذين حاولوا القبض عليه، ليعتدى عليهم باستخدام سلاح أبيض «سكين»، وأحدث إصابة عدد منهم.

تفاصيل حادث قتل الشاب اليوم بالإسماعيلية

البداية في حادث قتل الشاب اليوم بالإسماعيلية، حسب شهود العيان، بملاحظة قيام أحد الأشخاص يعتدي على آخر باستخدام «سكين»، حيث قام بطعنه في أماكن متفرقة في الجسم عدة طعنات، ثم قام بسحبه إلى وسط الشارع وسحله، ليستكمل طعنه باستخدام السكين عدة مرات، ثم أخرج «ساطوراً»، واعتدى عليه في منطقة الرقبة، ثم استخدم سكيناً لفصل الرأس عن الجسد، وتحرك به في الشارع أمام المارة.

وحسبما سرد شهود العيان تفاصيل حادث قتل الشاب اليوم بالإسماعيلية، فإن عدداً من المواطنين حاولوا تعقب المتهم، وإلقاء القبض عليه، لكنه أصاب عدداً منهم بطعنات، بلغ عددهم 4 أشخاص، إلى أن تمكن عدد من الأشخاص من الإمساك به، وتسليمه للشرطة، لكنه أصاب أحد الأشخاص بطعنة نافذة في الصدر، وجرى نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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مدير أمن الإسماعيلية يصل محل الواقعة

عقب وقوع الحادث، انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وعلى رأسهم اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إلى مكان الواقعة بشارع طنطا، فضلاً عن رجال البحث الجنائي والنيابة العامة، حيث فرضت الأجهزة الأمنية كردوناً أمنياً حول المنطقة، وأغلقتها بالكامل لحين الانتهاء من الحصول على عينات من الدماء، وكشف ملابسات الواقعة على الأرض مع استجواب عدد من شهود العيان بالمنطقة.

تفريغ كاميرات المراقبة

كما تابعت الأجهزة الأمنية تفريغ كاميرات المراقبة حادث قتل الشاب اليوم بالإسماعيلية، داخل عدد من المحال التجارية والشوارع القريبة من محل الواقعة، فضلاً عن الفيديوهات التي تم تصويرها باستخدام الهواتف المحمولة لدى بعض المواطنين في المنطقة، لكشف تفاصيل حادث الإسماعيلية.

بعض المواطنين أكدوا أن المتهم «مدمن» على تعاطي المواد المخدرة، وبالاطلاع على كاميرات المراقبة، تبيّن أنه كان يحمل حقيبة على كتفه، بها عدد من الأسلحة، منها سلاح ناري استخدمه في ترويع المواطنين، ومنعهم من الاقتراب منه أثناء تنفيذ جريمته في الشارع، فضلاً عن ساطور وسكين، استخدمهما في الاعتداء على المجني عليه، وقتله أمام المارة.

إعادة حركة المرور بمحل الواقعة

وأكد الأهالي في منطقة حادث قتل الشاب اليوم بالإسماعيلية أنهم لم يتعرفوا على المتهم أو المجنى عليه، لكن أشار البعض إلى أنه يعمل في جمع الخردة، وفي بعض الأوقات في سمكرة السيارات، وأعادت الأجهزة الأمنية فيما بعد حركة المرور مرة أخرى، عقب انتهاء رفع البصمات، وأخذ العينات من محل الواقعة.