هولندا تفرض قيودا جديدة لمكافحة فيروس كورونا

قال وزير الصحة الهولندي هوجو دي يونج، إن هولندا ستفرض قيودا جديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع في تحرك للحد من ارتفاع معدلات الإصابة خلال الفترة الأخيرة.

وزير الصحة الهولندي: لا يمكننا التهرب من ضرورة فرض قيود جديدة

وأضاف دي يونج «لا يمكننا التهرب من ضرورة فرض قيود جديدة، عدد مرضى فيروس كورونا المستجد في المستشفيات يرتفع بسرعة»، ولم يقدم الوزير تفاصيل بشأن الإجراءات الجديدة التي قال إنها ستتقرر يوم الثلاثاء، بحسب «إذاعة مونت كارلو الدولية».

وأفادت محطة (إن.أو.إس) بأن من المرجح أن تطلب الحكومة الالتزام بوضع الكمامات في العديد من الأماكن العامة وتوسع استخدام «جواز كورونا» الذي يقدم دليلا على أخذ لقاح كورونا أو اختبار حديث سلبي لفيروس كورونا.

بلغت نسبة الإصابات أمس الاثنين في هولندا 7700 حالة

وتشهد إصابات كورونا في هولندا منذ شهر ارتفاعا، وبلغت الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها منذ يوليو الماضي.

وبلغت الإصابات أمس الاثنين في هولندا 7700 حالة بارتفاع 45% عما كانت عليه قبل أسبوع.

وأُلغيت معظم قيود كورونا بهولندا في 25 سبتمبر مع اشتراط تقديم «جواز كورونا» من جانب رواد الحانات أو المطاعم أو النوادي أو الأحداث الثقافية.

وفي الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر أظهرت بيانات رسمية أن الإصابات وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ نهاية يوليو لتبلغ 25751 إصابة، مسجلة ارتفاعا للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بعد تخفيف الكثير من إجراءات التباعد الاجتماعي في هولندا الشهر الماضي.

وتم تسجيل نحو 48 وفاة بفيروس كورونا المستجد تعادل مثلي وفيات الأسبوع السابق.

وزاد دخول المستشفيات في البلاد التي يقطنها 17.5 مليون نسمة بمعدل الخمس مقارنة بالأسبوع السابق له، وعاد إلى مستوى سبتمبر.

ودفع ذلك عددا من المستشفيات إلى تقليص الرعاية الطبية الاعتيادية وذلك بإرجاء العمليات المزمعة أو قصر الجراحات على الحالات شديدة الخطورة، خاصة في المناطق التي توجد بها معدلات تطعيم منخفضة.