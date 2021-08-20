«سهيلة» الثانية على الثانوية «مكفوفين».. طالبة احتفت بها السوشيال ميديا

سعادة غامرة وابتسامة ثقة على وجنتي «سهيلة فتحي»، الحاصلة على الترتيب الثاني بين أوائل الثانوية العامة «مكفوفين»، بعد حصولها على مجموع 96.22ُ%، وسط احتفاء السوشيال ميديا ورواد مواقع التواصل الإجتماعي بها، لتفوقها في ظل ظروفها، كذلك ثقتها في نفسها والتفوق سواء في الداراسة او إلقاء الشعر، ليعوضها الله عن فقد بصرها بمواهب أخرى كثيرة، فهي دائما تسعى أن تكون متميزة فى كل أفعالها، وأن تترك بصمة ورائها يتذكرها كل من يأتى بعدها فى أى مكان تذهب إليه، فقصة الطالبة سهيلة فتحي، احتفى بها رواد مواقع التواصل الإجتماعي وبدأو في تداول منشورات تطالب بتكريمها من محافظ الشرقية ووزير التربية والتعليم، نظرُا لتفوقها وعزيمتها على تحقيق حلمها.

سهيلة فتحي الثانية في الثانوية مكفوفين: التفوق لن يأتي فجأة والمجهود لن يضيع هباء

وقالت سهيلة فتحي محمد، ابنة قرية حسين تيمور بمركز ههيا بمحافظة الشرقية المركز الثاني جمهورية مكفوفين: «بالنسبة لي الثانوية العامة كانت مثلها مثل أي عام دراسي، كان الفرق الوحيد عدم وجود امتحانات منتصف عام مثل باقي سنوات النقل، فالتفوق يبدأ من الصغر حيث كان ترتيبي الثالث على مستوى محافظة الشرقية في الصف السادس الإبتدائي، والأول في الصف الثالث الإعدادي، فالتفوق بالنسبة لي لم يكن مفاجئا، ولم أشعر برهبة الثانوية أو الأمتحانات لأني متأكدة من مجهودي لن يضيع هباء».

سهيلة فتحي الثانية على الثانوية مكفوفين: لم أحدد عدد ساعات للمذاكرة لكن وضعت هدف

وأضافت: «دائما ما كنت اذاكر دروسي أولا بأول، لم أحدد عدد ساعات معينة للمذاكرة بل كان هدف لي أن اُنجز ما لدي من دروس يومية ومراجعات، والحقيقة أن ابنة عمي كانت تراعيني في ظل تعب أسرتي معي وخاصة والدي ووالدتي»، مشيرة إلى حلمها في الالتحاق بكلية الأسن.

سهيلة فتحي الثانية على الثانوية مكفوفين: حزينة من عدم ذكر اسمي بمؤتمر الوزير والإكتفاء بالأول فقط

وأبدت الطالبة سهيلة فتحي حزنها من عدم إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، المركز الثاني مكفوفين في المؤتمر الصحفي الخاص بأسماء اوائل الثانوية العامة قائلة: «لماذا لم يذكر إلا الأول مكفوفين فقط، حقنا يُعلن باقي الأسماء وأن نحصل على التكريم المناسب لنا».