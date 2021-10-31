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وفاة بطل رفع الأثقال البارالمبي طارق مصطفى بفيروس كورونا

كتب:

نانسي علي
12:08 م | الأحد 31 أكتوبر 2021
وفاة بطل رفع الأثقال البارالمبي طارق مصطفى بفيروس كورونا

وفاة بطل رفع الأثقال البارالمبي طارق مصطفى بفيروس كورونا

توفى بطل رفع الأثقال البارالمبي طارق مصطفى، صاحب الـ23 عاما، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، الذي أصيب به منذ أيام.

وتدهورت الحالة الصحية لاعب رفع الأثقال البارالمبي، صاحب ذهبية بطولة العالم بالمكسيك، وأفضل لاعب ناشئ في العالم عام 2017، خلال الساعات الماضية، ليتوفى صباح اليوم متأثرًا بمرضه.

وسادت حالة من الصدمة والحزن على وسط رفع الأثقال البارالمبي، وحرص العديد من اللاعبين على نعي زميلهم، الذي وافته المنية صباح اليوم.

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