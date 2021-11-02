رئيس تونس: الفساد ما زال مستشريا في جزء من القضاة

شهدت تونس والجزائر عددا من الأحداث خلال الساعات القليلة الماضية، منها لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد مع وزيرة العدل ليلى جفال والذي تحدث فيه عن القضاء ودعوته إلى إحداث إصلاح جذري للقضاء، فيما شهدت الجزائر، إحياء الذكرى 67 لانطلاق ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، وفيها قالت الخارجية الجزائرية، إن بلادها تتعرض اليوم لهجمات وحملات عدائية تستهدف هويتها ووحدتها.

دعا رئيس تونس قيس سعيد، أمس الاثنين، إلى إحداث إصلاح جذري للقضاء، مؤكدا أن أغلبية القضاة شرفاء، رغم محاولات التدخل في عملهم بوسائل مختلفة، مضيفا، خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال، أن الفساد ما زال مستشريا في جزء من القضاة، وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

سعيد: لن أقبل أبدا المساس باستقلالية القضاء والقضاة

وأضاف سعيد، أنه لن يقبل أبدا بأن يتم المساس باستقلالية القضاء والقضاة، وشدد الرئيس التونسي، على أن إعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ليس تدخلا في الشأن القضائي، حيث أنه سيتم بمشاركة القضاة أنفسهم.

وأكد سعيد، حول السياسيين التونسيين المغتالين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أنه تم إخفاء العديد من الملفات من قبل بعض القضاة، على غرار ملفات تخص قضيتي بلعيد والبرهامي، موضحا: «لدي الكثير من الوثائق التي تدين القضاة الذين أجرموا في حق المتقاضين».

وأشار الرئيس التونسي، إلى أن هناك تمويلا أجنبيا للحملات الانتخابية، إضافةً إلى قضايا متعلقة بالخيانة والعمالة والتحرش الجنسي والعنف وشتى أنواع الجرائم المتعلقة بعدد غير قليل من النواب.

سعيد: توصلت ببرقية تتعلق بالتمويل الخارجي لـ3 أحزاب

وأضافت سعيد قائلا: «توصلت ببرقية تتعلق بالتمويل الخارجي لـ3 أحزاب خارجية، حسب معطيات نشرها الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية»، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وفي الجزائر، قالت وزارة الخارجية، إن بلادها تتعرض اليوم لهجمات وحملات عدائية تستهدف هويتها ووحدتها، واستقلال قرارها، وقال المدير العام للاتصال والإعلام في الوزارة، السفير نور الدين سيدي عابد، إن تلك الحملات، تعد دليلا على أن بلاده تسير على النهج السوي.

وأضاف عابد، في كلمة خلال مراسم إحياء الذكرى 67 لانطلاق ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، في مقر الخارجية الجزائرية، إن بلاده مصممة على الدفاع على مصالحها الحيوية وأمنها بدون هوادة.