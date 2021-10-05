الرئيس التونسي: 1.8 مليون مواطن خرجوا إلى الشوارع في مسيرات داعمة لي

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين، إن 1.8 مليون مواطن خرجوا إلى الشوارع في مسيرات داعمة له، أمس الأول الأحد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف سعيد، في تسجيل مصورلـ اجتماعه مع رئيسة الوزراء المكلفة، نجلاء بودن حرم رمضان، إنه كان يوما تاريخيا، نزل فيه نحو 1.8 مليون إلى الشارع مهللين، وقال الرئيس التونسي: «الشعب قال كلمته، لن نخيب آمال التونسيين».

«سعيد»: كل مسؤول عليه أن يكون في مستوى آمال الشعب

واستقبل سعيد، بقصر قرطاج المكلفة بتشكيل الحكومة، وقال رئيس تونس، إن بلاده تعيش لحظات تاريخية وعلى كل مسؤول أن يكون في مستوى آمال الشعب صاحب السيادة الذي عبَّر عن إرادته بكل حرية.

وأضاف سعيد، أن من يتحدث عن «انقلاب» فلينظر في رقصات الشيوخ فرحاً بهذا المنعرج التاريخي الذي تعيشه تونس، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وأشار سعيد، إلى أن أن تشكيل الحكومة سيكون وفق تصورات جديدة تقطع مع الأطماع والانتهازية، مشددا على الثبات على نفس المبادئ والثوابت، وأوضح المسؤول التونسي: «نحن لسنا تحت وصاية أي كان ومهمتنا هي تحقيق إرادة شعبنا الذي عبر عنها في هذه الايام الخالدة».

وقال الرئيس التونسي، إن من يريد التنكيل بالشعب سيواجه بصرامة وسيدفع الثمن باهظاً، مشيرا إلى أنه لن يترك هؤلاء الحشرات والمتربصين بالتونسيين حتى يتمكن من رفع الخصاصة عن الشعب، متعهدا أنه لن يخيب انتظاراته.

وأعرب الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن يقينه بأن الحكومة الجديدة ستعمل بكل جهد وجدية لتحقيق طموحات الشعب التونسي.