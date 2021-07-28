عاجل.. هيئة الدفاع عن «بلعيد» تطالب بالتحقيق في أموال الغنوشي المشبوهة

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل، بأن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد تطالب بالتحقيق في الأموال المشبوهة لزعيم حركة النهضة الإخوانية في تونس راشد الغنوشي.

وكانت وكالة «رويترز» أفادت منذ قليل بأن القضاء التونسي فتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب تونسية، على خلفية اتهامات بتلقيها أموالا من الخارج خلال الانتخابات.

ولفتت الوكالة، إلى أنها علمت من مصدر قضائي، أن السلطة القضائية في تونس فتحت تحقيقا بشأن 3 أحزاب سياسية، مشيرة إلى أن حركة النهضة، التي يتزعمها راشد الغنوشي، رئيس البرلمان الذي جمد عمله، من بينهم.

وأوضح المصدر أن حزب «قلب تونس» أيضا ضمن الأحزاب الثلاثة التي فتح التحقيق بشأنها، للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج، خلال انتخابات 2019.

وسنوافيكم بالتفاصيل.