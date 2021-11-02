14 نصيحة للقيادة في الشبورة: افتح زجاج سيارتك وشغل أضواء الانتظار

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وقدم خبراء نصائح للوقاية من أخطار الشبورة والتي نرصدها لكم كما يلي:

1- يُفضل تأجيل رحلتك غير العاجلة وغير الضرورية لحين الانتهاء من وقت الشبورة ووضوح الرؤية.

2- أضئ جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض ويُفضل استخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

3- استخدام أنوار الانتظار خلال الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

4- افتح زجاج سيارتك بدرجة بسيطة لمنع تكثف الماء بداخلها.

5- احرص على أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

6- استعمل مساحات المطر، لتنظيف الزجاج.

7- استخدم آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى ينتبه إليه الآخرون وينتبهوا لوجودك.

8- عدم التوقف في منطقة الشبورة ويفضل في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وتثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

9- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة.

10- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التى أمامك أثناء فترات الشبورة.

11- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء على الأرض.

12- عدم تخطى سيارتك لسيارة أخرى أمامك.

13- تعاون مع رجل المرور لأنه يؤدى عملة ليحقق الامن والسلامة لك فاتبع نصائحة حتي تصل لأسرتك سالما.

14- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.