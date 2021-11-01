10 نصائح للقيادة الآمنة أثناء الشبورة الكثيفة.. تخفيض السرعة أبرزها

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا تفصيليا خلال الأيام المقبلة متوقعين وجود شبورة مائية كثيفة خلال الأيام المقبلة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية السائقين توخي الحذر أثناء القيادة، وتجنب السرعات الزائدة، واتباع تعليمات المرور بسبب انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز النصائح التي يمكنك اتباعها للتعامل مع الشبورة المائية الكثيفة خاصة أثناء القيادة، وفق الإدارة العامة للمرور.

طرق التعامل مع الشبورة الكثيفة:

1. يجب عليك إضاءة مصابيح السيارة، وتشغيل أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى يتمكن القادمون من رؤيتك.

2. احرص على غلق زجاج السيارة لمنع وجود بخار الماء بداخلها وقم بفتحها لدقائق قبل رحلة الانطلاق أو السفر.

3. تخفيض السرعة حتى تستطيع الرؤية وتستطيع التحكم جيدا أثناء القيادة.

4. من الضروري استخدام مساحات السيارة لإزالة أبخرة الماء عن الزجاج الأمامي من السيارة أثناء القيادة.

5. احرص على استخدام أداة التنبيه كل فترة، لتحذير الآخرين إذا كانت الرؤية منعدمة تماما.

6. إذا اضطررت للتوقف لأي سبب، ابق أقصى يمين الطريق بعيدًا عن الطريق، مع تشغيل الأنوار بالسيارة لإنذار من خلفك بأنك متواجد.

7. عندما تكون الشبورة المائية متقطعة، لا ينبغي تغيير سرعة السيارة.

8. احرص على وجود مسافة بينك وبين السيارة التي أمامك، ولا تحاول تخطي السيارات أمامك لأي سبب.

9. إذا تعرضت لأي أعطال أو حوادث على الطريق أو أردت مساعدة سيارة أخرى عليك الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

10- لا تقف تمامًا في منطقة الشبورة، وتجنب تماما تغيير سرعة السيارة فجأة وأنت على الطريق حتى تتجنب الخطر الذي قد تتعرض له في مناطق الشبورة الكثيفة.