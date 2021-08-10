هل تؤثر الشبورة على حركة المرور؟.. «الأرصاد» تجيب

قالت منار غانم، المتنبئ الجوي في هيئة الأرصاد الجوية، إنّ هذا الأسبوع يشهد انكسارا للموجة التي تسبب في ارتفاع شديد في درجات الحرارة الأسبوع الماضي، حيث تنخفض الحرارة بنحو 3 لـ5 درجات عما كانت عليه في الأسبوع الماضي، موضحة أنّ الشبورة المائية تكونت اليوم في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرية، لكنها خفيفة تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس ولن تؤثر على حركة المرور، حيث يبدأ نشاط الرياح في فترة الليل، ما يقلل الإحساس بنسب الرطوبة ودرجات الحرارة.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يُعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ درجات الحرارة ستستمر في الانخفاض هذا الأسبوع، لكنها ما زالت أعلى من المعدلات الطبيعية، ومتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة 37 درجة، وتصل إلى 42 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد، ومع ارتفاع نسب الرطوبة يظل الاحساس بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب صعيد مصر، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية.

ولفتت المتنبئ الجوي، إلى أنّ الشبورة المائية مستمرة عند الاستقرار في الأحوال الجوية وزيادة نسب الرطوبة، متابعا: «في ساعات الليل، سيكون الطقس معتدل رطب، وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى وبعض المناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، وخلال ساعات المساء ستكون نسب الرطوبة أقل، ودرجات الحرارة ستكون أقل أيضا».