مسربة معلومات «فيس بوك» تطالب زوكربيرج بالتنحي عن قيادة الشركة

طالبت مديرة المحتوى السابقة في «فيس بوك»، المسربة لـ معلومات عن الشركة، فرانسيس هاوجن، أمس الاثنين، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي، مارك زوكربيرج، بالتنحي عن قيادة الشركة، والسماح بالتغيير بدلا من تخصيص الموارد لتغيير اسم الشركة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت «هاوجن»، في أول تصريحات علنية في برشلونة، إنها تعتقد أنه من غير المرجح أن يحدث تغيير في الشركة مادام «زوكربيرج» هو الرئيس التنفيذي، وردت مديرة المحتوى سابقا في «فيس بوك» بالإيجاب على سؤال، ما إذا كان يتعين على «مارك»، الاستقالة من منصبه.

وأضافت هاوجن: «ربما تكون فرصة كي يتولى شخص آخر مقاليد الأمور، فيس بوك ستكون أقوى في وجود شخص يركز على الأمان».

وكانت «هاوجن»، قالت في وقت سابق، إن هناك 600 ألف حساب للأطفال على «فيس بوك»، ما كان لها أن تكون على الموقع، مضيفة -خلال جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي- إن الشركة تعلم أن هناك حسابات لأطفال تحت سن 13 عاما على موقعها، وهي تجني أرباحا طائلة من الإعلانات التي يستخدم الأطفال فيها.

وأشارت إلى أن الخوارزميات في «فيس بوك» قد تؤدي إلى فقدان الأطفال لشهيتهم، والموقع يعلم ذلك، كما أشارت، إلى أنه من خلال عملها اكتشفت أن الموقع يعمل بشكل يضر الصغار، كما يؤذي الديمقراطية.

وأضافت «هاوجن»، أن شركة «فيس بوك»، تأخذ معلومات من العامة ومن الحكومات، وقد ضللت الجمهور حول العديد من المواضيع، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان مارك زوكربيرج، أعلن في وقت سابق، عن تغيير اسم شركة «فيس بوك»، إلى «ميتا»، لتعكس بشكل أفضل كل نشاطاتها، وسيحافظ تطبيق إنستجرام وخدمة واتساب على أسمائهما.