نجوم الفن يطالبون الجمهور بالدعاء لـ سهير البابلي.. أبرزهم مصطفى درويش

تصدر اسم الفنانة القديرة سهير البابلي، محركات البحث على جوجل، كما أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، متسائلين عن حالتها الصحية، خاصةً بعدما طالبت النجمة حلا شيحة، بالدعاء لها، عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام».

وقامت ابنة الفنانة سهير البابلي، بالكشف عن حالة والدتها الصحية، حيث قالت في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن والدتها تعرضت لنوبة سكر مفاجأة، منذ شهر تقريباً، مما جعلها تدخل في بوادر غيبوبة، ولكنها أنقذتها في الوقت المناسب، مشيرة إلى أنها أُصيبت بمضاعفات نتيجة نوبة السكر، وتدهورت حالتها الصحية بشكل كبير.

مصطفى درويش يتمنى الشفاء العاجل لـ سهير البابلي

قام عدد من نجوم الفن بالدعاء للفنانة القديرة سهير البابلي، كما طالبوا جمهورهم بالدعاء لها أيضاً، وكان أبرزهم: الفنان مصطفى درويش، الذي طالب متابعيه بالدعاء للفنانة، حيث كتب على حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام»، قائلاً: «ربنا يشفيكي ويعافيكي يارب.. السيدة سهير البابلي شقيقة زوجة خالي ادعولها بالشفاء».

فتحي عبدالوهاب يدعم سهير البابلي في أزمة مرضها

طالب الفنان فتحي عبدالوهاب، جمهوره ومتابعيه بالدعاء للفنانة سهير البابلي، إثر تعرضها لأزمة صحية منذ شهر، والتي كانت من نتائجها دخولها في بوادر غيبوبة، ولكن سرعان ما أنقذتها ابنتها في الوقت المناسب.

ونشر «عبدالوهاب»، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة للفنانة القديرة سهير البابلي، معلقاً عليها، «دعواتكم ليها بالشفاء».

حلا شيحة

كانت أول من طلبت الدعاء للفنانة القديرة سهير البابلي، هي الفنانة حلا شيحة، حيث نشرت صورة لـ «البابلي»، وعلقت عليها قائلة: «جميلة الجميلات قلباً وقالباً السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي أدعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله و أسألكم الدعاء لها»، مختتمة حديثها بهذا الدعاء، قائلة: «أذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، واشْفِها أنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا»، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام».

عمر زهران

حرص عمر زهران، على دعم الفنانة سهير البابلي، في أزمتها الصحية، حيث نشر عدة صور تجمعهما سويًا، وعلق عليها: «عيشي يا ضحكة مصر، يا أغلى اسم على قلبي»، كما طالب متابعيه بالدعاء لها.

أشرف زكي

من جانبه أوضح نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، من خلال تصريحات له، إلى أنه يتواصل دائماً مع حفيدة الفنانة سهير البابلي، كما أكد أن صحة النجمة مستقرة في الوقت الحالي.