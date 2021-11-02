ابنة سهير البابلي عن كشف حلا شيحة لمرض والدتها: «استأذنت مني»

كشفت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، تطورات الحالة الصحية لوالدتها، مؤكدة أن صحتها تتحسن بشكل كبير خلال هذه الفترة، طالبة من الجمهور ومحبيها الدعاء لها، كاشفة سبب إخفاء مرضها.

حلا شيحة تكشف عن مرض سهير البابلي

وقالت نيفين الناقوري، ابنة سهير البابلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «ماما دايما مبتحبش تقلق الجمهور عليها وبتكون حريصة في كل كلمة بتخرج عنها وعلشان كده أنا حبيت إن أعمل اللي هي بتحبه ومكنتش عايزة حد يعرف إنها تعبانة».

أما عن كشف الفنانة حلا شيحة لمرضها فقالت نيفين «حلا حبيبة ماما جدا وبتربطهم علاقة قوية وهي لما شافتني طالبة الدعاء لوالدتي كلمتني اتطمنت عليها واستأذنتني إن هي تنزل بوست تطلب من الجمهور إنه يدعي لها وأنا طبعا سمحت لها بده لأن ماما محتاجة الدعاء فعلا».

كانت قد نشرت الفنانة حلا شيحة منشورا عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام، طلبت فيه من الجمهور الدعاء للفنانة الكبيرة سهير البابلي، ما أصاب الجمهور بحالة كبيرة من القلق.

تفاصيل الحالة الصحية لسهير البابلي

وفى تصريحات سابقة خاصة لـ«الوطن» كشفت نيفين أن والدتها سهير البابلي كانت قد تعرضت لنوبة سكر تسببت في حدوث مضاعفات معها، وهي توقف في عضلة القلب وجلطة على الرئة تم حجزها في العناية المركزة، ولكن تمكن الأطباء أن يسيطروا على المضاعفات وتتحسن حالتها الصحية بشكل كبير.

وتابعت أن والدتها لا تزال حتى الآن في العناية المركزة تحت ملاحظة الأطباء للاطمئنان على تحسن حالتها الصحية بشكل كامل وأن كثيرا من الفنانين يسألون عنها يوميا.