الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا.. لطيف أول الليل ومائل للبرودة بآخره

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك» عن حالة طقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود البلاد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، بينما يكون الطقس معتدل على السواحل الشرقية، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا.

الطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء، كما توجد شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية في مصر، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 30 19

الإسكندرية 29 19

وادي النطرون 29 18

طنطا 29 19

شبين الكوم 30 20

دمنهور 28 19

بلطيم 28 20

مطروح 29 18

السلوم 29 15

سيوة 28 16

بورسعيد 28 21

دمياط 28 21

الزقازيق 30 19

المنصورة 29 18

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 28 19

رفح 27 18

رأس سدر 31 21

نخل 29 17

نويبع 30 23

طابا 29 20

كاترين 25 14

الطور 31 21

شرم الشيخ 31 24

الغردقة 32 22

مرسى علم 32 21

الفيوم 30 17

بني سويف 30 17

المنيا 31 17

أسيوط 31 18

سوهاج 32 18

قنا 33 19

الأقصر 35 20

أسوان 36 21

إدفو 36 21

أبو سمبل 36 22

الوادي الجديد 35 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 31 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 30 22