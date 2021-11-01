لا أمطار حتى نهاية الأسبوع.. والأرصاد: الطقس يتحسن اعتبارا من اليوم

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة أعلى من المعدل بنحو درجتين إلى 3، كما شهدت البلاد تقلبات جوية بينما شهدت العديد من المحافظات أمطار متفاوتة الشدة بين غزيرة ومتوسطة وخفيفة على العديد من مناطق الجمهورية.

تحسن الأحوال الجوية بداية من الخميس

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ليلاس كفوزي، مقدمة برنامج «هذا الصباح» عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «بداية من اليوم سيبدأ التحسن في الأحوال الجوية وتستمر فرص سقوط الأمطار على المناطق الشمالية للبلاد من خفيفة إلى متوسطة الشدة».

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: «في القاهرة الكبرى وباقي المحافظات تنعدم تماما فرص سقوط الأمطار وتعاود الشمس الظهور والسطوع مرة اخرى، وذلك خلال المتبقي من هذا الأسبوع».

درجات الحرارة ما زالت مرتفعة قليلا.. وشبورة مائية صباحا

ولفتت إيمان شاكر، إلى أنّ درجات الحرارة ما زالت مرتفعة قليلا وأعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو درجة أو درجتين، لكن تدريجيا ستبدأ في الانخفاض وتعود إلى المعدلات الطبيعية، كما تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر وتصبح كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة، وبالتالي ننصح بالقيادة بهدوء على الطرق تجنبا لأي حادث.

وأشارت إلى أنّ تأثير منخفض السودان الموسمي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة رغم سقوط الأمطار، وإلى تكون الأمطار رعدية، كما شهدت العديد من محافظات الجمهورية البرق والرعد.