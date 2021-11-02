حالة الطقس اليوم 2-11-2021.. شبورة صباحية ونشاط للرياح ببعض المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية اليوم، الثلاثاء، طقس مائل للحرارة أثناء ساعات النهار، معتدل على السواحل الشرقية، حار على جنوبي سيناء والبلاد، فيما يكون الطقس لطيف ليلًا في أول الليل، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي أثناء ساعات الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم في مصر

وقال خبراء هيئة الأرصاد، وفقًا للبيان الصادر اليوم عن الهيئة، إنّ الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح الخبراء أنّ حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 30 19

الإسكندرية 29 19

وادي النطرون 29 18

طنطا 29 19

شبين الكوم 30 20

دمنهور 28 19

بلطيم 28 20

مطروح 29 18

السلوم 29 15

سيوة 28 16

بورسعيد 28 21

دمياط 28 21

الزقازيق 30 19

المنصورة 29 18

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 28 19

رفح 27 18

رأس سدر 31 21

نخل 29 17

نويبع 30 23

طابا 29 20

كاترين 25 14

الطور 31 21

شرم الشيخ 31 24

الغردقة 32 22

مرسى علم 32 21

الفيوم 30 17

بني سويف 30 17

المنيا 31 17

أسيوط 31 18

سوهاج 32 18

قنا 33 19

الأقصر 35 20

أسوان 36 21

إدفو 36 21

أبو سمبل 36 22

الوادي الجديد 35 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 31 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 30 22