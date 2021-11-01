حالة الطقس اليوم 1-11-2021.. استمرار سقوط الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية،عن توقعات حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 1 نوفمبر، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، كما يسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد نهارا، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

ويسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء، وفق بيان الأرصاد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى اضطراب في الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وسرعة الرياح (50:70 كم/س) وارتفاع الموج (2.5: 4 متر).

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2.5: 4) متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.5 و1.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 29 19

الإسكندرية 27 20

وادي النطرون 29 18

طنطا 29 19

شبين الكوم 29 19

دمنهور 28 19

بلطيم 26 19

مطروح 27 18

السلوم 27 14

سيوة 29 15

بورسعيد 28 22

دمياط 27 22

الزقازيق 29 19

المنصورة 29 18

الإسماعيلية 29 20

السويس 29 20

العريش 29 19

رفح 29 20

رأس سدر 30 22

نخل 29 16

نويبع 31 23

طابا 28 20

كاترين 26 15

الطور 32 20

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 34 22

مرسى علم 32 20

الفيوم 30 17

بني سويف 31 17

المنيا 32 17

أسيوط 33 18

سوهاج 34 19

قنا 35 19

الأقصر 36 20

أسوان 37 21

إدفو 37 20

أبو سمبل 36 25

الوادي الجديد 35 17

شلاتين 32 20

أبو رماد 32 20

حلايب 31 21

رأس حدربة 30 21