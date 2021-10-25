3 نصائح أسرية من الأزهر والأوقاف والإفتاء لحل الخلافات الزوجية

أصدر كل من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف عدة نصائح للتغلب على المشكلات الزوجية وذلك عبر الصفحات الرسمية لكل منها بشكل متزامن اليوم، وتنوعت النصائح ما بين تجنب الغضب والتنافس فيما ينفع وصولا إلى تنظيم دورات تدريبية للمقبلين على الزواج.

عدم الغضب

ونشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منذ قليل، قال فيها: «كثرة الغضب، وسرعة الانفعال صفتان ذميمتان تؤثران بالسّلب على العلاقات الزوجية والسعادة الأسرية؛ لهذا وصَّى النَّبي صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عنهما، فقد جاءه رجل يومًا وقال: «أَوْصِنِي»، فقال ﷺ: «لاَ تَغْضَبْ»، فردّد -أي كرر السؤال لينال وصية أخرى- فقال ﷺ: «لاَ تَغْضَبْ». أخرجه البخاري».

وعاشروهن بالمعروف

وتحت عنوان «لتسكنوا إليها، وعاشروهن بالمعروف» قالت دار الإفتاء المصرية في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «التنافس يجب أن يكون فيما يدوم نفعه، ويعظم أجره، لا في الأشياء الفانية، ومباهة الناس بالولائم الكبيرة، والتكاليف الباهظة، قال تعالى عن نعيم الجنة (وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ) سورة المطففين الآية رقم 66».

دورات تدريبية للمقبلين على الزواج

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الأوقاف تنظيم دورات للأزواج والمقبلين على الزواج تحت عنوان «سكن ومودة»، وقالت في بيان لها اليوم: في إطار حرصها على الاستقرار الأسري والمجتمعي تعقد وزارة الأوقاف دورات متخصصة في فقه الأسرة وحقوق كل من الزوجين على الآخر، وبيان أهمية الاستقرار الأسري، وبخاصة للمتزوجين حديثًا والمقبلين على الزواج وجميع الراغبين والراغبات.

وأضافت وزارة الأوقاف في بيانها إنه على الراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه الدورات تسجيل بياناتهم على الرابط التالي في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه من هنـــا.