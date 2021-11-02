ندوة بجامعة جنوب الوادي لحث الطلاب على المشاركه في مشروع محو الأمية

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الآداب بقنا، ندوة تثقيفية توعوية للطلاب لتحفيزهم على المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، تناولت إنجازات الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية والإسهامات التي يقدمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة نحو المشاركة في المشروع.

مناهضة محو الأمية في الصعيد

جاء فى إطار الدور الريادي لجامعة جنوب الوادي في مناهضة الأمية بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وأدار الندوة الدكتور صلاح سليم طايع عميد كلية الآداب بقنا.

كيفية فتح فصول محو أمية

وبحسب بيان جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، ناقشت الندوة إجراءات فتح الفصول للدارسين من الأميين وكيفية التعامل معهم وكيفية التدريس لهم باستخدام الأساليب والاستراتيجيات الحديثة والمناسبة لهم والحوافز التي تقدمها الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار للطلاب المشاركين والمتميزين ووسائل التواصل مع المسؤولين من داخل الجامعة وفروع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظات الثلاث.

شارك في الندوة الدكتور أشرف حكيم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد سيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، والدكتورة أم هاشم جابر منسق محو الأمية بالكلية، ومحمد الكامل مدير المشروعات البيئية ومنسق عام محو الأمية بالجامعة، في حضور الدكتور مصطفى الشعيني وحشد من طلاب الكلية، وفي نهاية الندوة أجاب الحضور عن استفسارات الطلاب.