جامعة الغردقة فرع جنوب الوادي تضم 5 كليات على مساحة 500 فدان (صور)

تقام جامعة الغردقة، فرع جنوب الوادي، على مساحة 500 فدان، في الطريق الدائري الأوسطي، شمال المدينة؛ إذ قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، في شهر ديسمبر الماضي، على استقلال فرع الجامعة، ليصبح هناك جامعة مستقلة تحت مسمى «جامعة الغردقة».

جامعة الغردقة تضم 5 كليات جديدة

وتضم جامعة الغردقة 5 كليات جديدة، بالإضافة إلى التربية، َوهي الحاسبات والذكاء الاصطناعى والألسن، وأنشئا على مساحة 9200 متر مربع بتكلفة 140 مليون جنيه، وبدأت الدراسة بهما، ويجري إنشاء مباني كلية السياحة والفنادق بتكلفة نحو 270‪ مليون جنيه على مساحة 15 ألف متر، ومن المقرر أن تتضمن الجامعة كلية هندسة التعدين والسياحة والفنادق.

كليات جامعة الغردقة مرتبطة بسوق العمل

وجرى اختيار كليات الجامعة الجديدة بفرع جنوب الوادي، لتتناسب مع متطلبات المحافظة لتساهم في خدمة القطاع السياحي والفندقي، والقطاع البحري والسمكي والطاقة الجديدة والمتجددة والتعديني والبترولي لارتباطها بأعمال البترول الضخمة التي تشتهر بها مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، ومن المقرر إنشاء كلية لعلوم البحار، لارتباطها بأبحاث البحر الأحمر، الذي يضم المعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة.

جامعة الغردقة حلم 7سنوات

تعد جامعة الغردقة حلم منذ 7 سنوات، تحقق لأهالي محافظة البحر الأحمر، بدأ في 23 يونيو 2013، حينما وافق مجلس جامعة جنوب الوادي على إنشاء فرع للجامعة بمدينة الغردقة، ليكون بمثابة نواة لجامعة الغردقة، فقد خصصت رئاسة مجلس الوزراء 500 فدان لإقامة هذا الفرع.

وفي 26 ديسمبر 2020، قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، الموافقة على استقلال فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة، لتصبح هناك جامعة مستقلة تحت مسمى «جامعة الغردقة».