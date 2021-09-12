تنسيق كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي 2021 لشعبتي علمي وأدبي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، عن تنسيق كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي 2021، وذلك خلال إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية 2021، بحضور كل من الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد عطار، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد الشيخ، رئيس مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجانب الإعلان عن الحد الأدنى للعديد من الكليات المختلفة للشعبتين العلمي والأدبي.

تنسيق كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي: 62.19% علمي

وعن تنسيق كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي 2021 للشعبة العلمي علمي علوم، أوضحت وزارة التعليم العالي، أن الحد الأدنى لها كان 255 درجة بنسبة 62.19%، مؤكدا أن الحد الأدنى الذي تم إعلانه لشعبة «علمي علوم» كان وفقا للأعداد المحددة والمقررة للشعبة بالكلية، وبناء على الحد الأدنى المعلن للكلية، منوها إلى أنه بعد إعلان النتيجة تم إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة بناء على توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات.

تنسيق كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي: 65.36% أدبي

وعن تنسيق كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي 2021 للشعبة الأدبية؛ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى لها هو 268 درجة بنسبة 65.36%. وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الكلية اكتملت بالأعداد من المرحلة الثانية، فور إعلان نتيجة تنسيق الجامعات 2021 للمرحلة، وحددت جامعة جنوب الوادي مواعيد التقديم للكلية عقب الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب على أن تبدأ خلال 24 ساعة من إعلان نتيجة تقليل الاغتراب، مؤكدة أنه جرى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد» خلال أعمال تقديم الطلاب.