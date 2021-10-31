مدبولي يتفقد المعرض الرسمي ليوم المدن العالمي 2021 في الأقصر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه ميمونة شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المعرض الرسمي ليوم المدن العالمي 2021، المقام على هامش الاحتفال بيوم المدن العالمي في مدينة الأقصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مدبولي يتفقد أجنحة المعرض

وتفقد رئيس الوزراء عدد من أجنحة المعرض، الذي يضم الجهات المشاركة في الحدث العالمي، يتقدمهم جناح كبير لوزارة التنمية المحلية، عرضت من خلاله مجموعة من منتجات التكتلات الاقتصادية لمحافظات الوجه القبلي، والتي طورها برنامج التنمية في صعيد مصر، وجناح أيادي مصر، وهي المنصة الإلكترونية لتسويق السلع اليدوية، والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية في يوم المرأة المصرية العام الماضي.

وزار الدكتور مصطفى مدبولي، جناح الشركاء الحكوميين الذي يضم عدد من الوزارات المختلفة، والتي أسهمت مع وزارة التنمية المحلية في دعم ومساندة هذا الحدث، فضلا عن أجنحة مختلف الشركاء في يوم المدن العالمي، ومنها أجهزة الأمم المتحدة الشريكة، والاتحاد الأوروبي، وبنك التعمير والإسكان، الذي قدم الدعم للحدث، بما يُحقق التواصل الفاعل بين الأطراف كافة.

رئيس الوزراء يحاور العارضين

وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع العارضين، كما أطلع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على بعض المنتجات التراثية من صعيد مصر المعروضة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهد الذي بذل لإعداد أجنحة المعرض على هذا النحو، وأهمية ما تتضمنه تلك الأجنحة من سلع ومعروضات يسهم التسويق الجيد لها في توسيع قاعدة الاستفادة، عبر دعم المرأة المصرية وتمكينها اقتصاديا، وإيجاد فرص عمل للأسر والعائلات بإقليم الصعيد، وتطوير الإنتاج اليدوي وتطويره والنهوض به.

والتقط الدكتور مصطفى مدبولي، صورة تذكارية مع عدد من المسؤولين المصريين والأجانب الذين حضروا الاحتفالية.